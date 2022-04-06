Двое автоинспекторов оказались на скамье подсудимых из-за взятки

Двое автоинспекторов оказались на скамье подсудимых из-за взятки

Прокуратура направила в суд дело по обвинению в пассивной коррупции двух сотрудников столичной патрульной службы.

Согласно материалам дела, автоинспекторы остановили на одной из улиц города автомобиль Honda Civic. Водитель предъявил поддельное удостоверение. За “решение вопроса” полицейские получили от мужчины 400 евро.

В настоящее время подозреваемые помещены под домашний арест.

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