Движение в центре столицы реорганизуют, а за неправильную парковку будут штрафовать

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Автомобили, незаконно припаркованные на улицах центра столицы, будут эвакуированы.

Генпримар муниципия Ион Чебан объявил, что Главное управление общественного транспорта и коммуникаций вместе с Национальным инспекторатом общественной безопасности анализирует концепцию реорганизации дорожного движения на центральных улицах Кишинёва, чтобы иметь возможность запустить пилотный проект по систематизации автостоянок.

Согласно новой концепции, пишет moldpres.md, на улицах с тремя полосами движения будет организована одна парковка для автомобилей. В то же время, хозяйствующие субъекты в центре города будут обязаны организовать парковочные места во дворах для своих работников и клиентов.

Чебан предупредил, что после обустройства стоянок незаконно припаркованные автомобили будут эвакуировать, а их владельцев – штрафовать.

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