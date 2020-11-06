Движение “Спасём Молдову”: Санду не будет спрашивать мнение народа, а просто сдаст нашу страну Румынии

Кандидат в Президенты Республики Молдова Майя Санду должна сесть на скамью подсудимых по обвинению в измене Родине, так же как и все те, кто выступает за ликвидацию молдавской государственности. Об этом говорится в декларации движения “Спасём Молдову”.

Публикуем его текст без сокращений:

Нескрываемый прорумынский настрой Санду, её разрушительные действия на посту министра образования, направленные на уничтожение образовательной системы Молдовы, её антихристианские инициативы и заявления показывают, кто она есть на самом деле. И можно себе только представить, что ждёт Молдову, которую ценою своей жизни сохранили наши предки, — в случае, если ставленница Запада Майя Санду займёт высший государственный пост в стране.

Наличие румынского гражданства, полная вовлечённость в западные финансовые, политические и общественные структуры, противоестественная псевдогендерная ангажированность делают Санду основным носителем той антисистемы, которая приведёт общество и государство Молдовы к полному краху.

Для Майи Санду не существует молдавского языка, не существует многовековой истории Молдовы. Она поддерживает приспешника Гитлера — маршала Антонеску, по приказу которого в годы Великой Отечественной войны в Молдове лились реки крови людей самых разных национальностей. Санду уже давно предала страну, которую стремится возглавить. Она уже давно заложила всех своих сограждан западным кураторам. Если Санду станет президентом, она не будет спрашивать мнение молдавского народа, а просто передаст Молдову Румынии.

Народ помнит заявления Санду о её готовности голосовать утвердительно на возможном референдуме о вхождении Молдовы в состав Румынии. Известно, что она поддерживает идею создания единого пространства в мобильной связи и унификации железнодорожной колеи. По большому счёту, эти меры — не что иное, как “ползучая униря”, когда государство, через контроль над коммуникациями со стороны соседней страны теряет сперва экономический, а затем и политический суверенитет.

Народ помнит проведение, так называемых «либеральных реформ», которым Санду, видимо, обучилась, когда открыто служила своим хозяевам, в рядах сотрудников Всемирного банка. Каковы результаты этих “реформ”, легко увидеть на примере нашей экономики, а также на примере её стараний, на посту главного “оптимизатора” системы государственного образования, которые привели к ликвидации сотен школ и тысяч учебных классов.

Обращаемся к сторонникам Ренато Усатого и ко всем патриотам Молдовы и призываем выйти на выборы и не допустить кандидата-разрушителя нашей Родины Майю Санду к высшей государственной должности!

Вместе мы сила, вместе мы победим!