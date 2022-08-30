Движение поездов на участке Кагул–Джурджулешты закрыто

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Государственное предприятие “Железная дорога Молдовы” (ЖДМ) объявило сегодня о закрытии движения поездов на участке Кагул–Джурджулешты. Причина в оползнях, которые повредили железнодорожную инфраструктуру, точнее, около 350 метров железной дороги на участке Колибаш–Джурджулешты.

Как сообщили в ведомстве, грузовые поезда будут направляться по маршруту Басарабяска–Этулия–Рени–Джурджулешты, передаёт moldpres.md.

– Мы будем предоставлять скидки и менять тарифы на грузоперевозки на этом участке таким образом, чтобы это не затрагивало коммерческих интересов клиентов, – пояснили представители ЖДМ.

В настоящее время ведутся работы над устранением проблемы с проектировщиком, который участвовал в строительстве железнодорожного участка в 2008 году. В ближайшее время будут проведены геодезические и геологические исследования, чтобы выяснить, какие причины привели к оползням и как такие ситуации можно предотвратить в будущем. Пострадавший участок железной дороги подлежит ремонту после определения надёжных инженерных решений.

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