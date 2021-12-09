Движение поезда “Кишинёв-Бухарест” возобновляется с 12 декабря

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Также ежедневно будет ходить поезд “Яссы-Унгены”.

Как сообщает ЖДМ, до 31 декабря поезд “Кишинёв-Бухарест” будет курсировать два раза в неделю, с отправкой из Кишинёва по четвергам и воскресеньям в 17:20, а из Бухареста – по понедельникам и пятницам в 19:20. Со 2 января поезд будет курсировать три раза в неделю. Из Кишинёва он будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям, а из Бухареста – по понедельникам, средам и пятницам, передаёт ipn.md.

Стоимость поездки: тариф SMART (невозвратный) – 19 евро, проезд в обычном вагоне – 580 леев, в купе – 670 леев. Дети от 4 до 12 лет получат скидку до 40% от стоимости проезда.

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