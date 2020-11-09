Движение по улице Албишоара вскоре будет частично возобновлено

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Участок улицы Албишоара от бульвара Юрия Гагарина до улицы Василе Александри скоро будет открыт для движения.

Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан. Он отметил, что дорожная разметка будет нанесена на этой неделе. Работы будут вестись в ночное время.

– Постепенно мы наведём порядок. Работы ведутся на всех участках, в некоторых местах ещё проводятся комплексные работы по ремонту водопроводной сети. Сменено освещение, установлены новые остановки, обустроены зелёные зоны, – отметил градоначальник.

После возобновления движения на улице Албишоара начнется ремонт улицы Ион Крянгэ. Ион Чебан подчеркнул, что работы необходимо проводить так, чтобы улицы города не превратились в одну сплошную пробку. На первом этапе на этой улице будут заменены инженерные сети, далее будут отремонтированы дорожное полотно и тротуары.

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