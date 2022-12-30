Движение по ул. 31 Августа возобновлено

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Движение по ул. 31 Августа возобновляется полностью в периметре улиц А. Пушкина и Влайку Пыркэлаб, а также по ул. Михая Эминеску, на участке между ул. Вероники Микле – ул. 31 Августа.

По данным примарии Кишинёва, на ул. 31 Августа продолжаются работы на тротуарах, а также работы по установке освещения в рамках проекта „Восстановление центральных улиц и модернизация общественного освещения в центре муниципия Кишинёв”, финансируемого ЕБРР и ЕИБ. Работы на проезжей части в зимний период проводить не будут, пишет ipn.md.

Напомним, с 21 декабря движение было частично приостановлено, с сохранением движения транспорта по соседней полосе, в связи с проведением инженерных работ.

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