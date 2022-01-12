Движение по трассам страны осуществляется в зимних условиях

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Как сообщает Государственная администрация автомобильных дорог, в минувшую ночь работы по содержанию дорог проводились в целом ряде районов страны. На севере и в центре велась борьба с гололедицей.

В технологическом процессе было задействовано 12 единиц спецтехники и 14 дорожных рабочих. Также было израсходовано 125 тонн реагентов, передаёт moldpres.md.

Государственная администрация автодорог призывает водителей соблюдать ПДД, оснащать транспортные средства соответствующими времени года шинами, адаптировать скоростной режим к условиям зимнего вождения.

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