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В стране нет заблокированных участков дорог, а движение по национальным трассам не затруднено. Об этом сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры.

Как уточнили в Государственной администрации дорог, патрулирование и работы по борьбе с гололедицей ведутся на трассах в северных, центральных и южных районах страны. В процессе задействованы 32 единицы спецтехники и 38 рабочих, пишет protv.md.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, а в случае затруднительных ситуаций звонить по номерам: (022) 22-55-30; (022) 74-89-61; 060 477 117.

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