Движение по дорогам Молдовы осуществляется в условиях зимы

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Минувшей ночью в районах продолжились работы по поддержанию порядка на трассах национального значения. Доступность инфраструктуры обеспечена на всех дорогах.

Как уточнили в Государственной администрации автомобильных дорог, речь идет об участках в Бельцах, Сынжерейском районе, с. Кэйнарь (Каушанский район), Чимишлийском районе, районе Анений Ной, мун. Кишинёв, Криулянском, Дубоссарском, Окницком, Хынчештском, Яловенском, Ниспоренском, Оргеевском, Теленештском, Рышканском, Сорокском, Шолданештском, Страшенском районах, с. Сэнэтэука (Флорештский район).

– Сотрудники служб вчера вечером и сегодня утром патрулировали дороги и для борьбы с гололедицей провели обработку противоскользящими материалами, – уточнили в ведомстве.

В технологическом процессе было задействовано 54 единицы спецтехники, 81 дорожный рабочий, израсходовано 608,1 тонны реагентов, передаёт moldpres.md.

Государственная администрация автодорог призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, оснастить транспортные средства соответствующими времени года шинами, адаптировать скоростной режим к условиям зимнего вождения. В случае возникновения затруднений следует обращаться по телефонам: 22-55-30; 74-89-61; 060 477 117.

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