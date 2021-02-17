Движение на участке улицы Тигина перекроют. Как будет ездить общественный транспорт

Движение на участке улицы Тигина перекроют. Как будет ездить общественный транспорт

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 20 февраля c 07.00 до 17.00 дорожное движение по улице Тигина в периметре бульвара Штефана чел Маре и улицы 31 Августа будет перекрыто. 

Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

  • Троллейбус №34: туда – бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, разворот на пересечении с Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту;
  • Автобус №9: бульвар Штефана чел Маре, улица Василе Александри, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту;
  • Микроавтобус №113: улица Измаил, бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, Виадук и далее по установленному маршруту;
  • Микроавтобусы №190 и 192: ул. Тигина, бульвар Штефана чел Маре, Измаил, Букурешть и далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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