Движение на участке улицы Тигина перекроют. Как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 20 февраля c 07.00 до 17.00 дорожное движение по улице Тигина в периметре бульвара Штефана чел Маре и улицы 31 Августа будет перекрыто.

Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбус №34: туда – бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, разворот на пересечении с Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту;

туда – бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, разворот на пересечении с Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту; Автобус №9: бульвар Штефана чел Маре, улица Василе Александри, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту;

бульвар Штефана чел Маре, улица Василе Александри, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту; Микроавтобус №113: улица Измаил, бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, Виадук и далее по установленному маршруту;

улица Измаил, бульвар Штефана чел Маре, улица Чуфля, Виадук и далее по установленному маршруту; Микроавтобусы №190 и 192: ул. Тигина, бульвар Штефана чел Маре, Измаил, Букурешть и далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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