Движение на участке улицы Эминеску приостановлено до 19 июля

0

Примария муниципия Кишинев информирует, что с 27 мая по 19 июля будет приостановлено движение по улице Михай Эминеску между улицами Александру чел Бун и Митрополит Варлаам.

На этом участке будут проводиться ремонтные работы. Профильные муниципальные службы приносят извинения гражданам за доставленные неудобства.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.