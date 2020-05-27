Движение на участке улицы Эминеску приостановлено до 19 июля

Движение на участке улицы Эминеску приостановлено до 19 июля

Примария муниципия Кишинев информирует, что с 27 мая по 19 июля будет приостановлено движение по улице Михай Эминеску между улицами Александру чел Бун и Митрополит Варлаам. 

На этом участке будут проводиться ремонтные работы. Профильные муниципальные службы приносят извинения гражданам за доставленные неудобства.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать данную зону.

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