Движение на участке ул. 31 Августа будет приостановлено до 21 ноября

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С 5 октября по 21 ноября будет приостановлено движение по улице 31 Августа 1989, на участке между улицами М. Чеботарь и Сфатул Цэрий. Данная мера связана с проведением ремонтных работ.

Кроме того, 8 и 9 октября будет частично приостановлено движение по улице Букурешть, на пересечении с улицей Тигина.

В указанный период троллейбус №28 изменит маршрут движения.

Туда: ул. Чеукарь, Каля Орхеюлуй, Ренаштерий, Г. Виеру, К. Тэнасе, М. Г. Бэнулеску-Бодони, Штефана чел Маре, 31 Августа 1989, А. Пушкина, Штефана чел Маре, К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Обратно: Буребиста, Сармизеджетуса, Дечебал, Ю. Гагарина, К. Негруцци, Штефана чел Маре, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые неудобства, а водителей призывают объезжать указанную зону.

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