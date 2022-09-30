Движение на ПВНС перекрыто: как ездит общественный транспорт

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В субботу и воскресенье, 1 и 2 октября, на площади Великого национального собрания состоится Национальный день вина. В связи с этим со вчерашнего дня и до 05.00 3 октября будет остановлено движение по бул. Штефана чел Маре, на участке от улицы А. Пушкина до улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.



В связи с этим общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

троллейбусы № 1, №4, №5, №8, №22, №34 будут ездить по ул. Букурешть;

троллейбусы №30 и №31 будут возвращаться по ул. В. Александри – ул. Букурешть – ул. А. Пушкин;

троллейбусы №34: (в сторону Трушен) бул. Штефан чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – ул. А. Щусев – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Каля Ешилор.

Кроме того, в эти выходные не будет работать туристический троллейбус.

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