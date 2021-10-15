Движение на ПВНС будет закрыто в выходные: меняются маршруты общественного транспорта

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 01.30 16 октября до 19.00 17 октября будет перекрыто дорожное движение в периметре площади Великого национального собрания (бул. Штефана чел Маре – ул. А. Пушкина – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони).

В связи с этим общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

16 октября

троллейбусы №1, №4, №5, №8, №22 и №34 будут курсировать по ул. Букурешть (в обоих направлениях);

троллейбусы №30 и №31: ул. В. Александри – ул. Букурешть – ул. А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленным маршрутам;

автобусы №5, №9, №11 и №46: ул. 31 Августа – ул. Александру чел Бун – ул. А. Пушкина – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

17 октября

маршрут троллейбуса №1 сокращается до ул. М. Витязул;

троллейбус №2: ул. Г. Асаки – ул. Пан Халиппа – ул. Измаил – ул. Букурешть – Виадук, а далее по установленному маршруту;

маршруты троллейбусов №4, №5, №13, №20, №30 и №31 сокращаются до автовокзала;

троллейбус №17: бул. Траян – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал, а далее по установленному маршруту;

маршруты троллейбусов №7, №10, №12, №25, №32 сокращаются до ул. Колумна;

троллейбус №9: ул. Г. Асаки – ул. В. Александри – ул. А. Матеевича – ул. А. Пушкина – ул. Букурешть – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевича – ул. В. Александри, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №22: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – Виадук – бул. Дачия – бул. Траян – ул. Гренобле – ул. Г. Асаки – ул. В. Александри – ул. А. Матеевича – ул. А. Пушкина – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. И. Крянгэ, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №29: ул. Петрикань – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. Каля Ешилор – парк “Алунелул”. Обратно: ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре – ул. М. Витязул, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №34: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. Тигина – ул. М. Когылничану – ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Колумна – ул. Х. Коандэ – ул. Каля Ешилор, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №36: ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевича – ул. В. Александри, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №37: бул. Д. Кантемир – бул. Ю. Гагарина. Обратно: бул. Ю. Гагарина – бул. Д. Кантемир – ул. Измаил, а далее по установленному маршруту;

троллейбусы №8, №24 и №28 не будут курсировать с 06.00 до 15.00;

троллейбус №5: бул. Дачия – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – ул. Албишоара – бул. Ренаштерий Национале, а далее по установленному маршруту. Обратно: бул. Ренаштерий Национале – ул. Албишоара – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Трандафирилор – бул. Дачия, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №9: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. Тигина, а далее по установленному маршруту. Обратно: ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №11: ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, а далее по установленному маршруту;

маршрут троллейбуса №23 сокращается до пересечения бул. Дачия и ул. Христо Ботев;

автобус №26: бул. Штефана чел Маре – ул. М. Витязул – ул. Албишоара – бул. Ренаштерий Национале, а далее по установленному маршруту. Обратно: бул. Ренаштерий Национале – бул. Г. Виеру – ул. Романэ – бул. Г. Виеру – ул. А. Пушкина – ул. Албишоара – ул. М. Витязул – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

автобусы №18, №33, №44 и №49: ул. Тигина – ул. Колумна – ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. Ю. Гагарина, а далее по установленным маршрутам. Обратно: бул. Ю. Гагарина – бул. Д. Кантемир – ул. А. Янку – ул. Тигина;

автобус № 46: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. Тигина – ул. М. Когылничану – ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре, а далее по установленному маршруту;

микроавтобус №103: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – Виадук – бул. Дачия – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал – ул. Н. Титулеску, а далее по установленному маршруту;

микроавтобус №113 (в сторону секторов Рышкановка и Чеканы): бул. Дачия – ул. Трандафирилор – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарина – бул. Д. Кантемир – ул. Измаил, а далее по установленному маршруту. В сторону сектора Ботаника: ул. Измаил – бул. Д. Кантемир – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Трандафирилор – бул. Дачия, а далее по установленному маршруту;

микроавтобус №116: бул. Г. Виеру – ул. К. Тэнасе – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони – ул. Александру чел Бун – ул. С. Лазо – ул. Колумна – ул. М. Витязул – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. В. Александри, а далее по установленному маршруту. Обратно: ул. М. Эминеску – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Митрополит Дософтей – ул. Триколорулуй – ул. Колумна – ул. А. Пушкина, а далее по установленному маршруту;

микроавтобусы №120, №169, №178, №186, №190, №191 (из микрорайона Телецентр и Малая Малина): ул. Измаил – ул. Букурешть – ул. Тигина – ул. А. Матеевича – ул. Измаил, а далее по установленным маршрутам. Из секторов Чеканы и Рышкановка: до остановки ТЦ “Unic”с поворотом на ул. Измаил.

микроавтобус №192: ул. М. Витязул – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – ул. Тигина, а далее по установленному маршруту. Обратно: ул. Армянская – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул, а далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей, которые пересекают данные зоны, призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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