Движение на ПВНС будет закрыто в воскресенье: меняются маршруты общественного транспорта

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Примария Кишинёва сообщает, что в воскресенье, 19 июня, будет частично перекрыто дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску Бодони и Александра Пушкина. Ограничение связано с проведением мероприятий на площади Великого национального собрания.



Дорожное движение будет перекрыто с 22.00 18 июня до 23.59 19 июня. В связи с этим общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбусы:

№1, №5, №8, №22. В сторону вокзала: бул. Штефана чел Маре – Митрополит Г. Бэнулеску – Бодони – 31 Августа – А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам. В сторону площади Д. Кантемира: бул. Штефана чел Маре – Чуфля – Букурешть – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Г. Коандэ – Д. Кантемира и далее по установленным маршрутам.

№4. В сторону вокзала: бул. Штефана чел Маре – Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – 31 Августа – А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. В сторону сектор Буюканы: бул. Штефана чел Маре – Чуфля – Букурешть и далее по установленному маршруту.

№34. В сторону вокзала: бул. Штефана чел Маре – Мит. Г. Бэнулеску-Бодони – 31 Августа – А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. В сторону ул. Д. Кантемира: бул. Штефана чел Маре – В. Александри – Букурешть – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – Каля Ешилор и далее по установленному маршруту.

№30 и №31. В сторону ПВНС: бул. Штефана чел Маре – В. Александри – А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

Автобусы:

№5. В сторону вокзала: ул. Митрополит Г. Бэнулеску – Бодони – 31 Августа – А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. Обратно: по установленному маршруту.

№9 и №46. В сторону вокзала: бул. Штефан чел Маре – Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – 31 Августа – А. Пушкина – бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам. В сторону ул. Д. Кантемира: бул. Штефана чел Маре – А. Пушкина – Александру чел Бун – Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

№11. В сторону площади Д. Кантемир: бул. Штефана чел Маре – А. Пушкина – Александру чел Бун – Митрополит Г. Бэнулеску – Бодони – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

№103, №108, №171, №174. В сторону площади Д. Кантемира: бул. Штефана чел Маре – А. Пушкина – Александру чел Бун – Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – Митрополит Дософтей – С. Лазо – Колумна и далее по установленным маршрутам.

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