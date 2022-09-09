Движение на ПВНС будет закрыто в субботу: меняются маршруты общественного транспорта

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В субботу, 10 сентября, на площади Великого национального собрания состоится концерт для молодёжи “Chișinău Youth Fest”. В связи с этим с 17.00 на ПВНС будет перекрыто дорожное движение.

Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

троллейбусы № 1, №4, №5, №8, №22 и №34 будут объезжать ПВНС по улице 31 Августа (в сторону сектора Ботаника), и по ул. Букурешть – ул. А. Щусева -ул. М. Витязул – ул. Колумна (в сторону Буюкан);

троллейбусы № 30 и №31: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – ул. А. Пушкина, а далее – по установленным маршрутам в сторону сектора Ботаника;

бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – ул. А. Пушкина, а далее – по установленным маршрутам в сторону сектора Ботаника; троллейбус №34, в сторону Трушен: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – ул. А. Щусева – ул. М. Витязул – ул. Колумна.

Кроме того, троллейбусы №12 и №22 будут работать по продлённому графику – до 01.00.

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