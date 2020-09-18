Движение на одной из улиц столицы будет перекрыто до 9 ноября

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 21 сентября по 9 ноября в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто дорожное движение на улице Иоан Ботезэторул на участке между улицами Григоре Уреке и Грэдинилор.

Профильные муниципальные службы приносят гражданам извинения за причиненные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели или объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.