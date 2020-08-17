Движение на одной из улиц Кишинева будет перекрыто до 5 октября

Движение на одной из улиц Кишинева будет перекрыто до 5 октября

Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 18 августа по 5 октября дорожное движение на улице А. Влахуцэ на участках между улицами О. Гога – Я. Хынку и Я. Хынку – А. Хыждэу будет перекрыто в связи с проведением работ по восстановлению водопровода. 

Профильные муниципальные службы приносят гражданам свои извинения за причиненные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели или объезжать данную зону.

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