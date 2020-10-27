Движение на одной из центральных улиц временно приостановят этой ночью

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 22.00 27 октября до 06.00 28 октября дорожное движение по улице Алексея Матеевича в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – Сфатул Цэрий будет приостановлено в связи с проведением работ АО “Apă – Canal Chișinău”.

Профильные службы приносят извинения за доставленные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные указатели или объезжать данную зону.

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