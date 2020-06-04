Движение на некоторых улицах Кишинева приостановят, а транспорт перенаправят

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 5 по 7 июня и с 9 по 11 июня дорожное движение по улице Ион Инкулец будет приостановлено в связи с проведением плановых работ.

В этот промежуток общественный транспорт будет перенаправлен следующим образом.

Автобус №9:

Туда: по направлению к городу Кодру – от улицы А. Матеевич по улицам Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, Миорица, Гренобле и далее по установленному маршруту;

Обратно: от улицы Гренобле по улицам Тестимицану, Короленко, Г. Асаки, Пан Халиппа, Измаил и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №125, 190 и 191:

Туда: по направлению к улице Н. Тестимицану – от улицы Тигина по улицам А. Матеевич, Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, Миорица, Гренобле, Н. Тестимицану и далее по установленным маршрутам;

Обратно: с улицы Н. Тестимицану по улицам Гренобле, Г. Асаки, Пан Халиппа, Измаил и далее по установленным маршрутам.

Также с 8 по 10 июня будет приостановлено движение по улице Андрей Дога, 19/1, на отрезке между улицей Аэродромулуй и бульваром Ренаштерий Национале, а с 8 июня по 28 июня – частично на улице Сармизеджетуса между улицами Чернэуць и Помпиерилор.

Профильные муниципальные службы просят извинений у граждан за причиненные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать перекрытые зоны.

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