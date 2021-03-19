Движение на круговом перекрёстке на Буюканах временно ограничат в эти выходные

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 08.00 20 марта до 19.00 21 марта движение на перекрёстке улиц Иона Крянгэ – Алба-Юлия – Конституцией будет частично ограничено в связи с выполнением работ по фрезерованию асфальта. На время их проведения возможны некоторые отклонения в графике работы общественного транспорта – на 10-30 минут.

Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели или по возможности объезжать данную зону.

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