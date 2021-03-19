Движение на круговом перекрёстке на Буюканах временно ограничат в эти выходные

Движение на круговом перекрёстке на Буюканах временно ограничат в эти выходные

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 08.00 20 марта до 19.00 21 марта движение на перекрёстке улиц Иона Крянгэ – Алба-Юлия – Конституцией будет частично ограничено в связи с выполнением работ по фрезерованию асфальта. На время их проведения возможны некоторые отклонения в графике работы общественного транспорта – на 10-30 минут. 

Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели или по возможности объезжать данную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md