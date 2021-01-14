Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

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Государственная дорожная администрация сообщает, что дороги на севере страны мокрые, а в некоторых южных и центральных районах зафиксирована гололедица. Ночью на проблемных участках было задействовано 69 единиц спецтехники.

По данным Администрации, минувшей ночью проводилась обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. Технологический процесс осуществлялся с использованием 69 единиц специальной техники и с привлечением 154 дорожных рабочих. Работы проводились в Кишинёве и Бельцах, а также в Сынжерейском, Кагульском, Кантемирском, Тараклийском, Каушанском, Чимишлийском, Леовском, Новоаненском, Дубоссарском, Окницком, Хынчештском, Оргеевском, Резинском, Теленештском, Дрокиевском, Глодянском, Рышканском, Флорештском, Сорокском, Шолдэнештском, Каларашском, Стрэшенском, Унгенском районах и в Гагаузии.

Согласно источнику, доступность дорожной инфраструктуры в настоящее время обеспечена, дорожные администраторы следят за опасными участками дороги, чтобы можно было оперативно решить возникающие там проблемы, передаёт moldpres.md.

Метеорологи прогнозируют к концу недели до -10 градусов по Цельсию.

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