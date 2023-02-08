Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

За последние сутки на трассах страны было использовано около 1990 тонн противоскользящего материала и 157 тонн технической соли.  Об этом сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

По данным ведомства, в технологическом процессе было задействовано 166 дорожных рабочих и 146 единиц спецтехники. Доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечивается в южных и северных районах: Флорештах, Ниспоренах, Калараше, Унгенах, Кагуле, Тараклии, Леова и Каушанах.

Администрация автодорог предупреждает водителей о необходимости соблюдать положения ПДД, касающиеся оснащения транспортных средств соответствующими шинами и адаптации скоростного режима к зимним условиям движения.

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