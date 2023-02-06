Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

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В результате осадков на некоторых трассах страны образовался гололёд. В настоящее время доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечивается по всей республике. Об этом сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

По данным ведомства, к снегоуборочным работам и борьбе с гололедицей привлечены 147 дорожных рабочих и 155 единиц спецтехники. Было израсходовано 1770 тонн противоскользящего материала и 128 тонн технической соли, передаёт moldpres.md.

Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номерам: (022) 22-55-30; (022) 74-89-61; 060 477 117.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в стране похолодает, ожидаются осадки в виде снега.

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