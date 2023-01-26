Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

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Прошлой ночью дорожные рабочие обработали проезжую часть реагентами для борьбы с гололедицей на участках дорог Единецкого, Каларашского, Резинского, Фалештского, Дубоссарского, Каушанского и Штефан-Водского районов. Сейчас доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечена на всей сети национальных трасс.

Как сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог, к снегоуборочным работам и борьбе с гололедицей привлечены 51 дорожный рабочий и 57 единиц спецтехники, израсходовано более 650 тонн противоскользящего материала и 15 тонн технической соли, передаёт moldpres.md.

Ведомство обращает внимание водителей на необходимость соблюдать ПДД, касающиеся оснащения транспортных средств соответствующими шинами и адаптации скоростного режима к зимним условиям движения.

В ближайшие дни метеорологи прогнозируют осадки в виде мокрого снега по всей стране. Днём температура поднимется максимум до +5 градусов, а ночью столбики термометров покажут до 5 градусов мороза.

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