Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

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Государственная администрация дорог сообщает, что этой ночью во многих районах страны проводились работы по содержанию дорог, а в Резинском районе – по борьбе с гололёдом. Дорожное движение осуществляется в зимних условиях.

По данным ведомства, в работах были задействованы 2 спецмашины и 10 рабочих. Они использовали около 14 тонн противоскользящего материала.

Участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номерам: (022) 22-55-30; (022) 74-89-61; 060 477 117.

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