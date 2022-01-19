Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

Движение на дорогах страны осуществляется в зимних условиях

Государственная администрация дорог сообщает, что этой ночью во многих районах страны велись работы по расчистке трасс. Сейчас дорожное движение осуществляется в зимних условиях.

По данным ведомства, в работах были задействованы 129 спецмашин и 264 рабочих. Они использовали более 1982 тонн противоскользящего материала.

Участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номерам: (022) 22-55-30; (022) 74-89-61; 060 477 117.

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