Движение фур по трассе Кишинёв-Джурджулешты временно остановлено

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Движение транспортных средств массой более 8 тонн по трассе M3 приостановлено в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в Национальном агентстве автотранспорта.

Ограничения для перевозчиков действуют на следующих участках:

M3 км 165+800 – 171+200 (между КПП “Вулканешты” и городом Вулканешты);

M3 км 179+650 – км 190+750 (M3 город Вулканешты – R32 село Слобозия Маре).

По данным ведомства, временные дорожные знаки будут установлены на трассе М3 и на альтернативных трассах R34 и R32. Кроме того, в управлении дорожным движением будут задействованы дорожные рабочие и патрульные. Ремонтные работы продлятся 2,5 месяца.

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