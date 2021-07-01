Движение большегрузов в жару ограничено

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Администрация автомобильных дорог предупреждает о временном ограничении движения транспорта общей массой более 20 тонн по национальным дорогам с асфальтобетонным покрытием в дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов.

Движение тяжеловесных транспортных средств запрещено с 10:00 до 20:00 во избежание износа участков дорог с низкой несущей способностью и повышенным трафиком. В связи с этим устанавливаются соответствующие ограничительные индикаторы, пишет moldpres.md.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, перевозящие людей, живых животных и скоропортящиеся продукты животного и растительного происхождения, участвующие в форс-мажорных мероприятиях, оборудованные средствами первой помощи и/или участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Нарушение ограничений движения влечёт наложение штрафа от 20 до 30 условных единиц для физического лица и от 50 до 100 условных единиц для юридического лица.

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