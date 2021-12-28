Двери открываются. Следующая станция – 2022-й!

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Что год грядущий нам готовит…

Последние два года выбили человечество из привычной колеи, продемонстрировав, что далеко не все явления этого мира находятся под контролем людей, – даже тех, чья власть казалась нам безграничной.

Вблизи поворота реки возникает наибольшее число водоворотов, порогов, коварных мелей – словом, всяких помех. Так и сейчас мы наблюдаем поворот реки Времени, а потому вынуждены прилагать значительно больше усилий для того, чтобы удержаться в русле.

Договор дороже денег

Наступающий 2022 год будет временем открытия множества возможностей, хотя говорить о том, что будут сняты все запреты, пока рано. Наибольшее планетное влияние нового года связано с переходом главного благодетеля Зодиака планеты Юпитер в знак Рыб. Глава римского пантеона богов готов излить в мир свои лучшие качества – милосердие, благородство, стремление к развитию, жажду знаний и оптимизм.

Стремление Юпитера к экспансии и выходу за пределы отмеренных границ обещает снятие запретов на перемещения. Он же – покровитель наук и великих открытий, и его усиление даёт успех в поисках радикального лекарства от коронавируса и не только. Мы вступаем в период удивительных открытий в медицине, химии и фармакологии.

В такие годы в мир приходят великие музыканты, художники, писатели и режиссёры. Культурные события наконец выйдут на первые полосы в новостных лентах. А религиозные деятели и мистики всех вероучений смогут получить множество знамений и подсказок.

В годы, когда Юпитер силён, намного легче договариваться. И напряжённость, которую мы видим сейчас в международных отношениях, уже с начала года начнёт снижаться. Даже в тех вопросах, по которым стороны занимают казалось бы диаметрально противоположные позиции, окажется возможным найти компромисс.

Молдова – страна с большим творческим потенциалом, и как раз в этой сфере возможны значительные прорывы. Приходит время мечтать, верить и любить.

Сквозь море тайн

Но не стоит сбрасывать со счетов и влияние непосредственно знака, по которому путешествует Юпитер. Рыбы – один из наиболее загадочных и противоречивых знаков в Зодиаке. Уже в самом символе прорисована двойственность: две рыбы, плывущие в противоположных направлениях, – одна вверх, другая – вниз. С одной стороны, Рыбы – большие альтруисты, готовы пожертвовать собой ради других, с другой – они ловкие манипуляторы, способные полностью растворить личность противника. Они искренне религиозны, но больше всех грешат и поддаются соблазнам.

Со знаком Рыб связаны творческие профессии – музыка, театр, кино. Способность к эмпатии помогает хорошо вживаться в чужую среду и культуру других народов. Именно Рыбам дан талант нырять в самые труднодоступные глубины подсознания, поэтому психология и психоанализ тоже их вотчина. Аура этого знака распространяется вообще на всё таинственное и непознанное, Рыбы курируют такие сферы, как философия, парапсихология и мифология.

Юпитер склонен всё приумножать, его прохождение по Рыбам обещает гипертрофированный интерес ко всем перечисленным сферам. Вероятно, многие тайны будут раскрыты, но и количество мистификаций в данный период вырастет многократно. Соответственно лозунг «Доверяй, но проверяй!» станет весьма актуальным.

Перспективы для Молдовы

Свою независимость наша страна обрела под знаком Девы, антиподе Рыб. И сейчас Молдову, давно погрязшую в мелочных обидах, раздробленности мнений, фракций, партий, бесконечной критике бывших руководителей и прошлого, в целом ожидает мощный шквал хаоса и мистификаций, порождённых прохождением по противоположному знаку череды планет. Выстоять в этом тумане можно только благодаря духовному единству, наличию большой общей идеи. Иначе мы обречены на череду невероятных союзов, когда ради решения какой-то одной проблемы объединяются ярые противники. Отчасти мы уже видели такие примеры в нашей политике, поскольку Нептун давно уже обосновался в знаке Рыб, с 2011 года, но с приходом сюда Юпитера все эти тенденции станут просто правилом. Такие решения обычно вносят только дополнительную сумятицу и нисколько не способствуют движению вперёд. А сейчас нам крайне необходимы чёткие ориентиры, чтобы выплыть в море финансового кризиса, готового охватить всю мировую экономику.

Яркую возможность для обретения национальной идеи даёт момент соединения Юпитера и Нептуна, двух владетелей Рыб, которое произойдёт в апреле 2022 года. Влияние этого соединения охватит не только апрель, но будет ощущаться как тема года. Это период, когда те, кто хочет построить новое общество и представляют себе его контуры, должны объединиться. Но объединение бесполезно без центрального огня, который только и может одухотворить такие группы. Это один из экзаменов для нашей интеллигенции, определяющий её продуктивность за 30 или даже более лет.

Возможно, мы будем свидетелями появления книги или фильма, которые станут знаковыми. Или, может, чей-то добрый поступок разбудит сердца людей. А может, это единение перед лицом стихии. Или значимое открытие в области науки сплотит нас… Главное – не упустить момент.

За синицу в руках

Ещё одной особенностью наступающего года станет переход лунных узлов на ось Телец – Скорпион. Теперь ближайшие два года затмения будут проходить в этих знаках. Именно эти созвездия в астрологии отвечают за вопросы финансов, энергии и собственности. Время требует приземлиться и научиться считать деньги. Для успешного будущего особое значение приобретают качества Тельца, а значит растёт важность материальности, твёрдой почвы и стабильности. Тем временем отрицательная карма подчёркнута затмениями в Скорпионе. Обиды, месть, опора на чужие финансы, долги и кредиты – всё это ведёт к разрушению.

Для Молдовы, практически не имеющей энергетических ресурсов, этот период станет очень непростым временем. Если не научиться жить по средствам, можно легко оказаться в глубокой яме. Тема роста тарифов может привести к революционной ситуации особенно в период осеннего коридора затмений – с 25 октября по 8 ноября.

Опасен этот период и для банковско-финансовой системы республики. Хотя в данной сфере негативно отыграться может и весенний коридор затмений с 30 апреля по 16 мая. В это время могут быть задержки с выплатами по вкладам, а также опоздания в выдаче государственных субсидий. Вероятность принятия жёстких решений в налоговой политике также очень высока.

Кому повезёт

Благоприятной первая половина года будет для тех, кто занят в сфере высшего образования, адвокатуры и медицины, а также для духовенства. Удача улыбнётся тем, кого можно назвать профессионалом в своём деле. Хорошее время для риелторов. Несмотря на кризис, а может и благодаря ему, спрос на недвижимость будет большой. 2022 год хорош для общественных мероприятий и вступления в благотворительные общества.

Начиная с 11 мая удача повернётся к тем, кто смел и умеет действовать быстро. Это хорошее время для спортсменов, изобретателей, металлургов, инженеров и бизнесменов. После 28 октября следует снизить активность. Осень больше подходит для созерцательности и медитаций. С 30 октября по 12 января 2023 года планета активности Марс станет ретроградной, что приведёт к срыву многих планов. Для времени, когда Марс идёт вспять, очень подходит поговорка «Не буди лиха, пока оно тихо». В судах тот, кто начал процесс, обычно остаётся в проигрыше.

Политическая свистопляска

Период 2022 года для молдавской политики характерен будоражащим стремлением изменить стиль управления и смягчить условия жизни населения. К лету, вследствие вмешательства в эти планы внешних сил, скорее всего произойдёт вынужденный разрыв со старыми партнёрами и приобретение нового окружения, менее соответствующего прежним ценностям.

После майского затмения внезапные перемены во внешнем мире вызовут острое ощущение небезопасности. Возможно, это будут революционные действия или активное включение соседних стран в политическую борьбу. Возрастает количество серьёзных идеологических конфликтов внутри коллективов и семей. В результате всё старое, отжившее начнёт уходить из нашей жизни. Сокрушительные изменения приведут к качественному скачку, началу нового этапа.

На позитивной ноте

Планеты в течение первой половины года будут действовать в целом вдохновляюще. В стране снова начинают появляться энтузиасты. Те вопросы, которые долгое время не удавалось решить, несмотря на все затраченные усилия, внезапно получают решения. Это время новой перспективы.

Молдова – страна с большим творческим потенциалом, и как раз в этой сфере возможны значительные прорывы. Приходит время мечтать, верить и любить.

Ирина Красильникова,

астролог