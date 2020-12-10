Две женщины родили малышей в машинах скорой помощи

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7 декабря врачи скорой помощи в Каларашском и Кагульском районах оказали помощь двум роженицам. В обоих случаях роды произошли спонтанно во время перевозки пациенток в родильные отделения.

Благодаря профессиональной помощи врачей у пациенток родились здоровые девочки. Впоследствии новорождённые и их матери были доставлены в больницы.

За последние 48 часов в службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 4 395 обращений. В больницы страны доставлено 1 537 пациентов: 1 335 взрослых и 202 ребёнка.

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