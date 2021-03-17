Две загадочные смерти за сутки: погибла пенсионерка из Кишинёва и житель Анен

Две загадочные смерти за сутки: погибла пенсионерка из Кишинёва и житель Анен

В квартире на столичной улице Академической был найден труп женщины.

Как пишет deschide.md, вскрыв дверь, полиция обнаружила бездыханное тело 77-летней хозяйки жилья.

Похожий трагический случай произошёл и в Новых Аненах, где в квартире было найдено тело 58-летнего мужчины.

На трупах не было обнаружено следов насильственной смерти. Полиция расследует обстоятельства гибели обоих граждан.

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