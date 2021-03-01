Две ветклиники займутся стерилизацией и вакцинацией бездомных собак в Кишинёве

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Мунпредприятие “Autosalubritate” заключило краткосрочные контракты с двумя передвижными ветеринарными клиниками, специализирующимися на предоставлении услуг по стерилизации и вакцинации бездомных собак.

Как рассказал генпримар Ион Чебан, компании будут заниматься отловом, стерилизацией и последующим лечением бездомных животных в городе. Пилотный проект уже реализуется в секторе Чеканы и будет запущен на Рышкановке. Параллельно с этим будет пересмотрен Регламент о работе “Некрополя” в Кишинёве, чтобы упростить действия по отлову и стерилизации собак.

Проблема бездомных животных в городе – старая, но очень острая. Ежедневно жителей столицы, в том числе детей, кусают собаки. Мы ищем и другие решения, чтобы люди не страдали от бродячих животных, особенно сейчас, в период размножения, – отметил градоначальник.

Для решения этой проблемы примария Кишинёва намерена позаимствовать опыт стран ЕС.

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