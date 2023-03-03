Две улицы в центре столицы перекрывают: как будет курсировать общественный транспорт

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С 6 марта по 15 июня будет перекрыто движение на улице Александру чел Бун – между ул. В. Александри и А. Пушкина.

В указанный период некоторые маршруты общественного транспорта изменят движение.

Автобусы №2, 10, 28, 37, 47, 48 будут ездить от В. Александри – бул. Штефана чел Маре – ул. Александра Пушкина и далее по установленным маршрутам.

Маршрутки №130, 134, 162: ул. Ал. чел Бун – Василе Александри – Митрополит Варлаам – ул. Александра Пушкина и далее по установленным маршрутам.

Маршрутки №103 и 174: ул. Александру чел Бун – Василе Александри – Митрополит Варлаам – ул. Александра Пушкина – Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам.

Кроме того, с 8 марта по 31 мая будет приостановлено движение на участке улицы 31 Августа, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина, включая пересечение М. Г. Бэнулеску-Бодони и 31 Августа. Движение общественного транспорта будет реорганизовано в два этапа.

I этап:

Троллейбусы №7, 12, 16, 25, 32: от улицы М. Г. Бэнулеску-Бодони – Колумна – Ал. Пушкина и далее по установленным маршрутам.

Троллейбус №10: от улицы М. Г. Бэнулеску-Бодони – Колумна – Василе Александри – шоссе Хынчешть и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №29: в сторону Буюкан: от ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефана чел Маре – М. Витязул и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №30: бул. Штефана чел Маре – Василе Александри – Букурешть – Ал. Пушкина и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №4: в сторону Буюкан: ул. К. Негруцци – Чуфля – Букурешть и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №26: в сторону Рышкановки: бул. Штефана чел Маре – ул. Ал. Пушкина и далее по установленному маршруту;

Маршрутка №103: в сторону Ботаники: бул. Штефана чел Маре – К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

II этап:

Троллейбус №7, 12, 16, 25, 32: от ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони – Колумна – Ал. Пушкина и далее по установленным маршрутам;

Троллейбус №30: бул. Штефана чел Маре – ул. Василе Александри – ул. Букурешть – ул. Ал. Пушкина и далее по установленному маршруту;

Автобус №26: в сторону Рышкановки: бул. Штефана чел Маре – ул. Александра Пушкина и далее по установленному маршруту;

Маршрутка №103: в сторону Ботаники: бул. Штефана чел Маре – ул. К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

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