Две столичные больницы больше не будут госпитализировать пациентов с COVID-19

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Фтизиопульмонологическая больница и Больница имени Георгия Палади в столице будут исключены в ближайшее время из списка больниц, в которых лечатся пациенты с COVID-19, и вернутся к своим основным профилям. Об этом сегодня на заседании глав муниципальных служб заявил примар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, на этой неделе будут закрыты отделения со 150 койками во Фтизиопульмонологической больнице и со 110 койками старого корпуса городской больницы имени Георгия Палади. Постепенно и другие больничные учреждения столицы вернутся к своей основной деятельности, передаёт moldpres.md.

Градоначальник утверждает, что, хотя количество случаев COVID-19 уменьшилось, количество госпитализированных пациентов остается высоким. Он уточнил, что в случае новой волны заражений отделения для лечения больных с коронавирусом могут быть повторно открыты.

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