Две сотрудницы налоговой попались на вымогательстве

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Двух сотрудниц Государственной налоговой службы подозревают в пассивной коррупции. Согласно материалам дела, они потребовали у экономического агента 40 000 леев, пообещав уменьшить штраф за выявленные в его деятельности нарушения.

Финансовый директор компании впоследствии обратился с жалобой в Службу внутренней безопасности ГНС, которая передала информацию в НАЦ.

По факту пассивной коррупции возбудили уголовное дело. Сегодня утром в офисах и домах подозреваемых прошли обыски, по результатам которых одну из сотрудниц задержали на 72 часа.

В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 6 000 до 8 000 условных единиц с лишением права занимать государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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