Две сотни старых автошин сгорели при пожаре в Варнице

Две сотни старых автошин сгорели при пожаре в Варнице

Инцидент произошел на территории частного автопарка. Пламя локализовали два пожарных расчёта из Бендер и один из Новых Анен. 

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, владелец проводил на участке огневые работы. Искра попала на сухую траву, которая стремительно воспламенилась. От неё загорелись и автопокрышки.

В результате возгорания уничтожено около 200 отработанных автошин. Никто из работников мастерской не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md