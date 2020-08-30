Две сотни старых автошин сгорели при пожаре в Варнице

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Инцидент произошел на территории частного автопарка. Пламя локализовали два пожарных расчёта из Бендер и один из Новых Анен.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, владелец проводил на участке огневые работы. Искра попала на сухую траву, которая стремительно воспламенилась. От неё загорелись и автопокрышки.

В результате возгорания уничтожено около 200 отработанных автошин. Никто из работников мастерской не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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