Две сотни снарядов обезвредили сапёры в ноябре

Две сотни снарядов обезвредили сапёры в ноябре

Сапёры Национальной армии Молдовы выполнили 27 операций, в ходе которых было уничтожено около 206 боеприпасов различных типов.

Как пишет curentul.md, в селе Плоп-Штюбей Каушанского района нашли арсенал из более чем 160 снарядов. Взрывоопасные объекты разного калибра были обнаружены также в Новоаненском и Унгенском районах.

С начала года сапёры ликвидировали 2 427 боеприпасов в Штефан-Водском, Яловенском, Каушанском, Чимишлийском, Флорештском и Новоаненском районах.

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