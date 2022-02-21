Две школы и 420 классов закрыты на карантин: данные Минобразования

Две школы и 420 классов закрыты на карантин: данные Минобразования

По состоянию на 18 февраля на карантине находились 82 детсадовские группы, а также 420 классов и 2 школы. Данные были опубликованы Министерством образования. 

На прошлой неделе коронавирусом заболели 474 ученика, 11 учителей и 38 человек из числа вспомогательного персонала. Всего в школах страны 1250 активных случаев коронавируса.

Что касается дошкольных учреждений, там ковид подтвердили у 54 детей, 63 воспитателей и 21 человека из числа вспомогательного персонала. В вузах коронавирусом заразились 12 студентов, 9 преподавателей и 11 человек из числа вспомогательного персонала. В профессионально-технических учебных заведениях заболели 36 учащихся, 14 преподавателей и 7 человек из числа вспомогательного персонала.

По данным Минобразования, на сегодняшний день уровень вакцинации в школах достиг 84%.

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