Две серьёзные аварии в Аненах: один погибший и трое раненых (ФОТО)

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Первое ДТП случилось этой ночью на въезде в село Рошкань. 37-летний водитель Mercedes превысил скорость, но не справился с управлением и вылетел с трассы.

Автомобиль перевернулся и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, пишет deschide.md.

Вторая авария произошла сегодня утром в селе Бульбоака. Там столкнулись автомобиль Audi и дорожный каток.

По предварительным данным, в салоне легкового авто находились 45-летний водитель и трое пассажиров, которых госпитализировали с множественными травмами.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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