Две семьи в Приднестровье отравились угарным газом

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Ночью 20 января из-за резкого ухудшения состояния здоровья в Республиканскую клиническую больницу госпитализировали семью из Тирасполя: мужу – 63 года, жене – 51 год, их дочери – 32. В больнице они объяснили, что около половины одиннадцатого, спустя два часа после купания, почувствовали физическую слабость, головокружение.

Молодая женщина потеряла сознание. Врачи диагностировали у пациентов отравление угарным газом. У родителей не было показаний для дальнейшего прохождения лечения. Их дочь осталась под наблюдением врачей. Специалисты газовой службы выясняют причины происшествия.

С такими же симптомами 21 января в три часа ночи в Григориопольскую центральную районную больницу была доставлена семья из села Красная Горка. Трое взрослых 63, 39 и 33 лет и 13-летний подросток отравились бытовым газом. В настоящий момент их здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

Были ли нарушены правила безопасности или газовый прибор был неисправен, станет известно после тщательной проверки.

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