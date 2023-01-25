Две песни были дисквалифицированы с национального этапа “Евровидения-2023”

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Две песни были дисквалифицированы с национального этапа конкурса “Евровидение-2023”. Это песни “Squeeze Paradise” группы NÖRDIKA и дуэта Массимо Синчери и DA-MUSE, сообщает “Телерадио-Молодва”.

Как сообщила глава делегации Республики Молдова на “Евровидении” Дарья Кэпэцынэ, 17 января ПУ “Телерадио-Молодва” было уведомлено по электронной почте о том, что песня “Squeeze Paradise” группы NÖRDIKA нарушает правила конкурса. Команда “Евровидения” проверила эту информацию и подтвердила нарушение Положения о проведении Национального отбора.

Так, песня “Squeeze Paradise” группы NÖRDIKA, представленная на национальный отбор “Евровидения-2023” в Молдове, нарушает пункт 2.3 о запрете презентации песни до 1 сентября 2022 года. Согласно анализу, проведенному специалистами Оргкомитета национального отбора, было установлено, что песня “Squeeze Paradise” была опубликована на YouTube-странице участника группы NÖRDIKA Руслана Царану 8 февраля 2012 года. После подтверждения факта нарушения, Оргкомитет национального отбора принял решение о снятии песни с конкурса. Группа выступит на живых прослушиваниях 28 января только с одной песней — “Damn and down”.

А дуэт Массимо Синчери и DA-MUSSE нарушил 50-процентное соотношение вклада солистов, являющихся гражданами других государств.

В национальном отборе “Евровидения-2023” было представлено 60 песен, из которых отобрано 33 песни. После дисквалификации двух песен на этап прослушивания будет допущена 31 песня, передает moldpres.md.

В этом году 67-й конкурс “Евровидение” пройдет в Ливерпуле, Великобритания. Два полуфинала будут транслироваться в прямом эфире 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая 2023 года.

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