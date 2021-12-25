Две партии вакцины “Спутник М” запустили в гражданский оборот в России

0

Первые две партии вакцины от коронавируса для подростков “Спутник М” выпущены в пятницу в гражданский оборот, следует из реестра Росздравнадзора. Препарат будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса “Спутник М”, которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет, сообщает ТАСС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.