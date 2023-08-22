Две молдавские винодельни вошли в престижный рейтинг вин USA Wine Ratings

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Две отечественные винодельни – Fautor Winery и Purcari Winery – завоевали золотую и серебряную медали в рейтинге вин США.

На конкурсе USA Wine Ratings были представлены вина из 10 стран, и впервые в нём приняла участие Молдова. Вина дегустировала группа из 24 экспертов, в том числе мастера и сомелье ведущих винных домов США. Члены жюри оценивали вина по трём критериям: качество вина, соотношение цена/качество, качество упаковки, пишет moldpres.md.

Так, красный купаж Illustro Cabernet Sauvignon-Merlot 2016 от Fautor Winery завоевал звание «Лучшего вина страны», набрав 93 балла. А из Purcari три вина из линейки Nocturne, а также вино из серии Academia получили более 90 баллов.

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