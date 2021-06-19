Две машины столкнулись лоб в лоб в Тогатино: есть пострадавшие (ВИДЕО)

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Авария случилась сегодня у коммуны Тогатино.

На трассе фронтально столкнулись два автомобиля, передаёт echipa.md. Обе машины получили серьёзные повреждения.

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и “скорая”.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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