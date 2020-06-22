Две машины столкнулись “лоб в лоб” в Кишинёве: один водитель в больнице (ФОТО)

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Страшная авария произошла сегодня на улице Петрикань в Кишинёве. Два автомобиля столкнулись “лоб в лоб”. Одного из водителей с травмами доставили в больницу.

По данным полиции, автомобиль марки Volkswagen врезался в машину Toyota, за рулём которой находился 35-летний мужчина. В результате ДТП пострадал 30-летний водитель Volkswagen. Он был госпитализирован с различными травмами, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства аварии выясняются.

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