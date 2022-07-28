Две машины столкнулись лоб в лоб: есть пострадавшие

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Авария произошла 28 июля на улице Ленина в селе Карагаш. Лоб в лоб столкнулись две легковушки – Volkswagen и Renault.

В Renault находились три человека. 14-летняя девочка, которая сидела на заднем пассажирском сидении, получила ушиб голеностопного сустава, врачи наложили на ногу гипс, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В Volkswagen вместе с 49-летним отцом ехал сын. Мальчика с переломом ключицы на “скорой” отвезли в Центр матери и ребёнка. Врачи оказали 12-летнему подростку медицинскую помощь и направили его на амбулаторное лечение.

Водители транспортных средств серьёзно не пострадали. В травмпункте у мужчин диагностировали ушибы различных частей тела. У 60-летнего водителя Renault, ко всему, подозрение на сотрясение головного мозга. От госпитализации он отказался.

Согласно результатам медосвидетельствования, оба водителя были трезвы. Правоохранители устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.

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