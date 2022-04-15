Две кражи за день: в Бендерах задержали ушлого воришку

Две кражи за день: в Бендерах задержали ушлого воришку

В один из продуктовых магазинов Бендер зашёл посетитель. Мужчина сделал заказ. Когда хлеб, окорочка, сигареты и алкогольные напитки продавец бережно упаковала в пакет, клиент попросил колбасу с самого дальнего края витрины. Как только продавец отвлеклась, посетитель забрал товары и скрылся.

Работница продуктового пыталась сама догнать злоумышленника, но не вышло. Женщина вызвала правоохранителей. Сотрудники уголовного розыска по изображению с камеры видеонаблюдения личность подозреваемого установили сразу. Задержали его по месту жительства. Бендерчанин был пьян. Украденный товар был при нём, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На следующее утро, протрезвев, 32-летний задержанный в содеянном раскаялся. Признался: за поступок стыдно. Однако ответственности мужчине не избежать. Выяснилось, что по такой же схеме мужчина совершил ещё одно хищение в этот же день в другом продуктовом магазине.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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