Две гражданки Украины и молдаванка прятали наркотики на улицах Кишинёва (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители задержали трёх гражданок в возрасте от 21 года до 45 лет, которые работали наркокурьерами и прятали запрещённые вещества на улицах столицы. Две из них – гражданки Украины, временно проживающие на территории РМ.

В ходе обысков было обнаружено и изъято около 400 доз марихуаны, растения конопли, 600 граммов синтетических наркотиков (PVP) и пр. Также был изъят автомобиль Toyota RAV4.

Задержанным грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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